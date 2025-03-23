Бизнес-центры поставили на паузу

На горизонте ближайших двух лет предпосылок для слома сложившихся на региональном офисном рынке тенденций пока нет, говорят опрошенные «Ъ» эксперты. Объемы ввода офисов класса А в целом по России по итогам 2026 года могут снизиться на 12% год к году, подсчитали в CORE.XP. Однако, по прогнозам консультантов, уже в 2027 году этот показатель может увеличиться почти вдвое год к году, до 64 тыс. кв. м.