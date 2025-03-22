WSJ: нефтяная отрасль США призвала Трампа помочь устранить правовые проблемы

Издание отмечает, что представители нефтяной отрасли вложили десятки миллионов долларов в кампанию Трампа, надеясь, что он обеспечит долгосрочный спрос на их продукцию. Хотя первые недели его президентства вызвали беспокойство среди фрекинговых компаний, Трамп уже начал выполнять их требования, отменяя нормы экологического регулирования, открывая больше земель для бурения и способствуя увеличению экспорта природного газа. Теперь отрасль стремится привлечь внимание администрации к своим юридическим проблемам, сталкиваясь с растущими угрозами.