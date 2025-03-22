WSJ: нефтяная отрасль США призвала Трампа помочь устранить правовые проблемы

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. /ТАСС/. Представители нефтяной отрасли США активизировали усилия по решению некоторых из своих крупнейших правовых проблем с приходом в Белый дом президента Дональда Трампа, поддерживающего использование ископаемых видов топлива. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
На встрече в Белом доме с президентом исполнительные директоры нефтегазовых компаний подняли вопросы о новых законах штатов, которые предусматривают штрафы за вклад в выбросы парниковых газов. Они также обсудили десятки климатических исков, поданных государственными и местными органами власти против таких компаний, как Exxon Mobil, Chevron, Shell и других, сообщили источники.
Трамп, похоже, согласился с позицией отрасли, отметив, что действия штатов могут подорвать его программу «энергетического доминирования». Президент дал понять, что рассмотрит меры, которые администрация может принять для поддержки нефтяной индустрии. На встрече присутствовали главы Exxon, Chevron, ConocoPhillips и Hess.
Издание отмечает, что представители нефтяной отрасли вложили десятки миллионов долларов в кампанию Трампа, надеясь, что он обеспечит долгосрочный спрос на их продукцию. Хотя первые недели его президентства вызвали беспокойство среди фрекинговых компаний, Трамп уже начал выполнять их требования, отменяя нормы экологического регулирования, открывая больше земель для бурения и способствуя увеличению экспорта природного газа. Теперь отрасль стремится привлечь внимание администрации к своим юридическим проблемам, сталкиваясь с растущими угрозами.