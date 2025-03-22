Топ-6 банковских вкладов сроком на три месяца на 22 марта

На заседании совета директоров ЦБ 21 марта 2025 года показатель ставки снова оставили на уровне 21%. Доходность по вкладам начала меняться в сторону уменьшения еще в преддверии ожидания решения регулятора.
Самое выгодное предложение на платформе Финуслуги сроком на три месяца предлагает «Московский кредитный банк», но только новым клиентам платформы: 24% годовых на сумму вклада от 10 тысяч до 2 миллионов рублей. Этот же банк предлагает вклады для всех клиентов, но уже под 20,2% годовых при сумме от 3 млн рублей.
Банк ДОМ.РФ предлагает открыть вклад под 21,5% годовых на сумму от 1 до 15 миллионов рублей.
Под 21,4% годовых можно открыть вклад на три месяца в Банке «Центр-инвест», сумма вклада должна быть от 500 тысяч рублей.
В Уральском финансовом доме можно оформить вклад на три месяца под 20,5% годовых, сумма должна быть от 500 тысяч рублей.
Банк «Дальневосточный» предлагает вклады по 20% годовых при сумме депозита от 150 тысяч рублей.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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