Шохин: Европа вряд ли пойдет на отмену санкций

«Не факт, что все страны будут синхронно действовать в части санкционных ограничений. Если американцы готовы, как мы понимаем, в случае, если позитивно оценят формат урегулирования и позицию России, то Европа, по-моему, вообще в отказ ушла, в несознанку, что называется. И любой вариант урегулирования их вряд ли устроит. И любой шаг влево, шаг вправо будет восприниматься как повод для ужесточения санкций или даже для жестких действий типа автоматического приема Украины в НАТО и так далее», — сказал Шохин.