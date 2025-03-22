Россия нарастила поставки в ЕС алюминия и меди

19 марта сообщалось, что импорт Франции из РФ достиг максимума с декабря 2022 года и в январе 2025 года составил €507 млн. По объему импорта из РФ и торговли с РФ в целом Франция обогнала Германию и заняла первое место в Европе. За год поставки российских товаров во Францию выросли на треть, в то время как экспорт Франции в РФ вырос на 4% и достиг уровня в €137,3 млн.