Стало известно, как изменится качество квартир в новостройках

Минимальные требования изложены в достаточно простой и удобной форме. Но при оценке качества отделки дольщик по-прежнему остается один на один с застройщиком. Контролирующие органы исключены из процесса оценки и не имеют возможности следить за отделкой. В настоящее время надзор производится по данным проектной документации. При этом отделку в ней не отражают, даже если застройщик выполняет такие работы. Данные по отделке присутствуют только в ДДУ. Соответственно, вопросы контроля качества находятся в сфере гражданско-правовых отношений между дольщиками и застройщиками.