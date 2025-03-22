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Глава РСПП Шохин: Европа вряд ли поддержит отмену санкций против России

Источник: Российская газета

Европейские страны вряд ли отменят санкции в том случае, если договоренности между Россией и США по украинскому урегулированию будут достигнуты. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Не факт, что все страны будут синхронно действовать в части санкционных ограничений. Если американцы готовы, как мы понимаем, в случае, если позитивно оценят формат урегулирования и позицию России, то Европа, по-моему, вообще в отказ ушла», — сказал он.

По мнению Александра Шохина, любое решение по урегулированию вопроса, скорее всего, не устроит Европу, а «шаг влево, шаг вправо» воспримется ею как повод для введения более жестких санкций.

Напомним, что в Евросоюзе обеспокоены меньшим участием США в группах по санкциям против России.