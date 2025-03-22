FT: доллар может пострадать из-за введения санкций со стороны США

Американский экономист Барри Эйхенгрин выразил мнение, что доллар может пострадать из-за «беспорядочного» введения США санкций, в частности, в отношении России.
«Есть опасность для доллара, исходящая от беспорядочного применения Соединенными Штатами санкций… Наложенные на РФ ограничения в 2022-м году подтолкнули страны подстраховаться через диверсификацию, частично отказываясь от доллара, с учетом той вероятности, что долларовые активы России могут быть не только заморожены, но и конфискованы… “— написал Эйхенгрин в публикации для издания Financial Times.
По его словам, если Штаты продолжат в том же духе, то валюты других государств, не поддерживающих санкции Вашингтона, окажутся в выгодном положении.
Ранее эксперт объяснил причины падения курса доллара в России.