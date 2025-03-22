FT: доллар может пострадать из-за введения санкций со стороны США

«Есть опасность для доллара, исходящая от беспорядочного применения Соединенными Штатами санкций… Наложенные на РФ ограничения в 2022-м году подтолкнули страны подстраховаться через диверсификацию, частично отказываясь от доллара, с учетом той вероятности, что долларовые активы России могут быть не только заморожены, но и конфискованы… “— написал Эйхенгрин в публикации для издания Financial Times.