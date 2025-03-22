Экономист объяснил, как ключевая ставка влияет на экономику

По его словам, рост ставки практически всегда приводит к снижению рынка акций, при этом падает капитализация российских компаний, снижается их стоимость. Получить дивидендную доходность на уровне 10% при ставке ЦБ в 5% — это хорошая доходность, но при ставке в 20−25% этот же уровень дивидендов будет провоцировать продажи акций, а не их покупку.