Экономист объяснил, как ключевая ставка влияет на экономику

Как напомнил эксперт, ключевая ставка — это процент, под который центральный банк выдает краткосрочные кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на краткосрочные депозиты.
Таким образом, отметил он, ключевая ставка оказывает непосредственное воздействие на ставки по кредитам и депозитам. Но влияние ставки на экономику гораздо глубже.
«Ключевая ставка Банка России оказывает существенное влияние на инфляцию, динамику ВВП, курс рубля, занятость, фондовый и долговой рынок. По существу, ключевая ставка оказывает прямое или косвенное влияние на всю макроэкономические показатели», — пояснил Сергей Суетин.
Например, подчеркнул он, при повышении ключевой ставки происходит рост ставок по кредитам. Как следствие, замедляются продажи недвижимости, автомобилей, электроники и других товаров. Снижение доходов компаний приводит к сокращению производства, что в итоге оказывает давление на динамику ВВП, происходит охлаждение экономики.
Далее сокращение объема производства приводит к увольнениям сотрудников, происходит перераспределение рабочей силы в более маржинальные отрасли, при прочих равных условиях начинает расти безработица, пояснил экономист.
По его словам, рост ставки практически всегда приводит к снижению рынка акций, при этом падает капитализация российских компаний, снижается их стоимость. Получить дивидендную доходность на уровне 10% при ставке ЦБ в 5% — это хорошая доходность, но при ставке в 20−25% этот же уровень дивидендов будет провоцировать продажи акций, а не их покупку.
«Рост ключевой ставки и даже просто ожидание ее повышения приводит к подъему ставок по депозитам. Учитывая, что вклады застрахованы, происходит фактически рост безрисковой ставки доходности», — добавил эксперт.
С одной стороны, пояснил он, у частных инвесторов появляется возможность получить доходность, превышающую инфляцию. С другой стороны, для государства и корпораций, как участников рынка, это негатив, происходит рост доходности на рынке облигаций. Ставки становятся высокими, поскольку привлечь инвесторов, особенно частных, становится намного сложнее.
Сергей Суетин отметил, что ставка воздействует на разные показатели с различным временным лагом. Например, фондовый рынок реагирует практически мгновенно. Так, после появления решения о ставке в декабре прошлого года сразу же стали расти объемы сделок, начался бурный рост рынка, всего за несколько часов голубые фишки отечественного рынка выросли на 10−12%.
«А вот инфляция, динамика ВВП, занятость населения изменяются крайне медленно, ощутимое воздействие проявляется через несколько недель и месяцев», — заключил экономист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».