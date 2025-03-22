ЦБ Турции за три дня провел интервенции на $26 млрд для поддержания лиры

Центробанк Турции за последние три дня провел интервенции на рынке на $26 млрд для поддержания курса национальной валюты, упавшего на фоне политической турбулентности в стране. Об этом сообщает издание Habertürk.
«Доллар завершил… неделю с ростом на 3,2% по отношению к турецкой валюте — лире. Ограничением роста стали меры, предпринятые Центробанком Турции», — говорится в публикации.
ЦБ Турции 20 марта провел интервенции на $12 млрд, в минувшие четверг и пятницу интервенции составили $14 млрд.
Ранее сообщалось, что турецкая лира упала до исторического минимума. Падение началось на фоне отчетности Института статистики Турции, который проинформировал, что годовая инфляция в стране в январе составила 42,12%.