ЦБ: Экономика движется по траектории «мягкой посадки» без резких колебаний

С другой стороны, вопреки всем опасениям, драматического обвала рубля тоже не произошло, сказал «РГ» зампред Центробанка Алексей Заботкин. «Обменный курс рубля и к доллару, и к юаню находится примерно там же, где он был летом прошлого года. А это была самая крепкая точка в траектории курса за весь 2024 год. Говорить о том, что происходит систематическое ослабление или укрепление рубля, преждевременно. Валютный курс со значительными колебаниями, которые связаны с очень изменчивыми внешними условиями, сравнительно стабилен», — отметил Заботкин.