ЦБ: Экономика движется по траектории «мягкой посадки» без резких колебаний

Совет директоров Банка России в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что вариант снижения даже не рассматривался, потому что инфляция хотя и замедляется, но остается высокой. Всерьез из повседневных товаров пока подешевели только огурцы (на 20% с начала года), а остальные продукты либо немного снизились в цене, либо продолжают дорожать.
Окрепший рубль пока не сильно помогает тормозить цены. Не все покупатели и продавцы верят, что курс доллара надолго остается рядом с отметкой в 80 рублей. Импортеры товаров закладывают в свои цены риск нового обвала нацвалюты. Так же поступают и банки при продаже наличной валюты людям. Инфляционные ожидания населения тоже далеки, как говорят финансисты, от «заякоривания» на цели Центробанка по темпам роста цен 4% в год и сейчас находятся на уровне чуть ниже 13%.
«Волатильность курса, к сожалению, в силу санкционных ограничений выше, чем в 2022 году. Это не способствует снижению инфляционных ожиданий. Но я хочу подчеркнуть: чем ниже инфляция — тем стабильнее курс. Когда мы добьемся устойчиво низкой инфляции, то это будет работать и на стабилизацию валютного курса», — ответила Набиуллина на вопрос «Российской газеты».
С другой стороны, вопреки всем опасениям, драматического обвала рубля тоже не произошло, сказал «РГ» зампред Центробанка Алексей Заботкин. «Обменный курс рубля и к доллару, и к юаню находится примерно там же, где он был летом прошлого года. А это была самая крепкая точка в траектории курса за весь 2024 год. Говорить о том, что происходит систематическое ослабление или укрепление рубля, преждевременно. Валютный курс со значительными колебаниями, которые связаны с очень изменчивыми внешними условиями, сравнительно стабилен», — отметил Заботкин.
В целом экономика движется по траектории «мягкой посадки» без резких колебаний после «взлета» последних лет, указывают в ЦБ. Это именно то, что сейчас требуется от регулятора. Такой сценарий включает в себя как значимое снижение инфляции, так и сохранение высоких по российским меркам темпов роста ВВП, уточнила Набиуллина. Поспособствовать этому должна и бюджетная политика правительства, надеются в ЦБ. Вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки при этом уменьшилась.
С учетом стратегии ЦБ снижения ключевой ставки следует ждать не раньше июня или июля, заявил «РГ» главный экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков. Эльвира Набиуллина рассказала, что совет директоров даже не рассматривал варианта со снижением в марте, а обсуждал в основном формулировку сигнала. «Новая формулировка — “если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки”. Человеческим языком это значит, что планы ЦБ на апрельское заседание не включают в себя снижение ставки», — объяснил Александр Исаков.
«Мы ждем начало цикла снижения на заседаниях в июне-июле с 21% до 19%. Тогда Банк России может более существенно пересмотреть свои прогнозы по инфляции на 2025 год в 7−8%. По нашим оценкам, это завышенные значения», — отметил экономист.
Банк России не станет снижать ключевую ставку как минимум до лета и будет наблюдать за развитием ситуации в экономике, согласен профессор Президентской академии (РАНХиГС) Александр Абрамов. «Сильный рубль, замедление (а в ряде случаев и спад) на рынке кредитования населения и бизнеса, постепенное торможение спроса на труд под влиянием высоких ставок дают надежду на то, что рост цен замедлится. Отчасти это уже наблюдается, например, в ценах на плодоовощную продукцию и непродовольственные товары. Но пока ЦБ указывает на то, что баланс смещен в сторону проинфляционных факторов, а спрос продолжает расти быстрее предложения», — рассказал эксперт.
Если ЦБ и снизит ставку в июне или июле, то не более чем на 1%, прогнозирует доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко. «Более быстрое снижение ставки повлечет за собой рост кредитования, что спровоцирует новое ускорение цен», — считает она.
Вообще, не стоит ждать от ЦБ резких шагов в условиях той неопределенности, в которых оказалась экономика России, поддержала коллегу доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. «Сохраняем свой прогноз о том, что к снижению ключевой ставки Банк России перейдет, скорее, во второй половине года», — говорит она.
Людям со сбережениями выгодно продолжать держать их на депозитах, а тем, кто намерен взять кредит, стоит запастись терпением, советуют эксперты. Важная деталь: хотя ключевая ставка не меняется, банки понемногу снижают доходность по вкладам. Почему это происходит — читайте на сайте «Российской газеты».