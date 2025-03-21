Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились до 34%

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы снизились до 34% впервые более чем за три года и опустились ниже 38 млрд куб. м, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Отбор из ПХГ вновь немного ускорился на фоне небольшого похолодания. С начала отопительного сезона нетто-отбор (разница между объемом отбора и закачки) из ПХГ ЕС составляет более 68 млрд куб. м.
Отбор газа из ПХГ стран ЕС 19 марта, по данным GIE, составил 306 млн куб. м. Закачка выросла до 49 млн куб. м. На фоне высоких темпов расхода газовых запасов в текущем отопительном сезоне, общий объем топлива в ПХГ является лишь шестым максимальным для марта за все время наблюдений — 37,7 млрд куб. м газа.
Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 31 марта 2024 года, когда в них оставалось 58,44% запасов (рекорд за время наблюдений). Сейчас ПХГ Европы заполнены на 34,02% (на 11,57 п.п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), что в относительном выражении уже ниже показателя не только на конец прошлого осенне-зимнего периода, но и к завершению отопительных сезонов 2010—2011, 2011−2012, 2013−2014, 2015−2016, 2018−2019, 2019−2020 и 2022−2023 годов.
Отопительный сезон в Европе начался 29 октября 2024 года (на 10 дней раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон), и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ около 73 млрд куб. м газа. Нетто-отбор составляет более 68 млрд куб. м. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 142-й день с момента достижения максимума их заполнения на 25% выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет. Наиболее проблемными для ЕС стали 2018 и 2022 годы, когда запасы в хранилищах к концу отопительного сезона весной опускались до критичных отметок ниже 18% и 26% соответственно (приходилось даже прибегать к отбору так называемого буферного газа, который используется для поддержания необходимого давления в хранилищах).
Первая половина текущей недели в Европе оказывается прохладнее предыдущей, но к выходным вновь ожидается потепление. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в феврале в среднем составила 13%, а в марте — 15%. Средняя цена закупки газа в Европе в феврале текущего года составила около $542 за 1 тыс. куб. м, а в марте — около $468.
Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в марте идут рекордными темпами для этого месяца. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 57% от максимума.