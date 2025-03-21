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СМИ: пошлины Трампа вернули Японию и Китай к экономическому диалогу

В субботу Япония и Китай проведут свои первые за шесть лет экономические переговоры, направленные на снижение напряженности, вызванной торговым давлением со стороны США, сообщают западные СМИ.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Экономический диалог состоится в тот же день, что и встреча в Токио между японским министром иностранных дел Такэси Ивая, главой китайского МИД Ван И и министром иностранных дел Южной Кореи Чо Дэ Юлем, говорится в материале Bloomberg.

Китай является крупнейшим торговым партнером Японии, но между двумя странами сохраняются разногласия по таким вопросам, как территориальный спор и запрет, введенный Пекином на поставки морепродуктов из Японии после сброса сточных вод с поврежденной АЭС «Фукусима».

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные опросов, японские фирмы в Китае стали более пессимистично относиться к ведению бизнеса в стране из-за растущей геополитической напряженности, ухудшения двусторонних связей и жесткой конкуренции со стороны китайских предприятий. Тем не менее, масштабы и близость китайского рынка означают, что это в интересах Японии поддерживать стабильные отношения, говорится в материале агентства.