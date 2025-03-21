СМИ: пошлины Трампа вернули Японию и Китай к экономическому диалогу

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные опросов, японские фирмы в Китае стали более пессимистично относиться к ведению бизнеса в стране из-за растущей геополитической напряженности, ухудшения двусторонних связей и жесткой конкуренции со стороны китайских предприятий. Тем не менее, масштабы и близость китайского рынка означают, что это в интересах Японии поддерживать стабильные отношения, говорится в материале агентства.