СМИ: пошлины Трампа вернули Японию и Китай к экономическому диалогу

Экономический диалог состоится в тот же день, что и встреча в Токио между японским министром иностранных дел Такэси Ивая, главой китайского МИД Ван И и министром иностранных дел Южной Кореи Чо Дэ Юлем, говорится в материале Bloomberg.
Китай является крупнейшим торговым партнером Японии, но между двумя странами сохраняются разногласия по таким вопросам, как территориальный спор и запрет, введенный Пекином на поставки морепродуктов из Японии после сброса сточных вод с поврежденной АЭС «Фукусима».
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные опросов, японские фирмы в Китае стали более пессимистично относиться к ведению бизнеса в стране из-за растущей геополитической напряженности, ухудшения двусторонних связей и жесткой конкуренции со стороны китайских предприятий. Тем не менее, масштабы и близость китайского рынка означают, что это в интересах Японии поддерживать стабильные отношения, говорится в материале агентства.