X5 сделал ставку на дивиденды

В 4 квартале выручка X5 выросла на 22,3%, до ₽1,1 трлн, скорректированная EBITDA при этом снизилась на 1,9%, до ₽53,9 млрд.
Чистая прибыль сократилась на 20,2%, до ₽15,4 млрд.
По итогам 2024 года выручка ретейлера увеличилась на 24,2%, до ₽3,9 трлн, скорректированная EBITDA выросла на 17,2%, до ₽256,1 млрд.
Чистая прибыль увеличилась на 21,9%, до ₽110,1 млрд.
Мнение аналитиков МР.
Зеленый ретейлер по-прежнему остается нашим фаворитом в секторе.
У компании очень хороший рекорд: уже 10 лет выручка Х5 растет в среднем на 20% в год. Для понимания: среднегодовая инфляция за тот же период составила 8%. Акции ретейлера сейчас торгуются на 15% выше максимумов 2020 года, но при этом прибыль его за это время увеличилась в три раза. То есть, как можно увидеть, компания очень хорошо и активно растет.
А тут еще и дивиденды! Совет директоров рекомендовал выплатить в марте спецдивиденд за прошлый год в размере ₽648 на акцию. Но это не все.
Х5 представил обновленную дивполитику, которая предполагает выплату дивидендов при уровне чистый долг/EBITDA в 1,2−1,4х. По нашим подсчетам, эта выплата составит ₽305 на акцию. Таким образом общая сумма спецдивидендов составит ₽953 на акцию, что дает инвестору 26% доходности.
Кроме того, по нашим расчетам, после выплаты дивидендов мультипликаторы компании станут весьма привлекательными.
Поэтому инвестирование в акции Х5 сейчас — не просто ставка на растущий защитный бизнес по низкой оценке, но и возможность получить хорошие дивидендные выплаты.
Подробнее о том, почему Х5 выделяется среди конкурентов, читайте в большом обзоре ретейлеров.