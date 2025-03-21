X5 сделал ставку на дивиденды

У компании очень хороший рекорд: уже 10 лет выручка Х5 растет в среднем на 20% в год. Для понимания: среднегодовая инфляция за тот же период составила 8%. Акции ретейлера сейчас торгуются на 15% выше максимумов 2020 года, но при этом прибыль его за это время увеличилась в три раза. То есть, как можно увидеть, компания очень хорошо и активно растет.