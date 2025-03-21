Wildberries подключил к курьерской доставке из ПВЗ еще более 50 городов РФ

«Wildberries продолжает развивать собственную логистическую инфраструктуру и расширять сервис курьерской доставки. Теперь клиенты маркетплейса могут заказать доставку товаров из пунктов выдачи заказов прямо до своего дома еще в более чем 50 новых городах России. В результате общий охват сервиса превысил 260 городов по всей стране», — рассказали в компании.