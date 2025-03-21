Wildberries подключил к курьерской доставке из ПВЗ еще более 50 городов РФ

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Маркетплейс Wildberries подключил еще более 50 городов России к курьерской доставке из пунктов выдачи заказов (ПВЗ), теперь сервис охватывает свыше 260 городов, сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
«Wildberries продолжает развивать собственную логистическую инфраструктуру и расширять сервис курьерской доставки. Теперь клиенты маркетплейса могут заказать доставку товаров из пунктов выдачи заказов прямо до своего дома еще в более чем 50 новых городах России. В результате общий охват сервиса превысил 260 городов по всей стране», — рассказали в компании.
В частности, маркетплейс впервые запускает курьерскую доставку в Магадане, Нерюнгри и Биробиджане. Кроме того, Wildberries внедрил ряд технологических решений для улучшения сервиса курьерской доставки. Так, в мобильном приложении появилась возможность выбора удобного временного окна для доставки, а также опция экспресс-доставки в течение первых двух часов.
«Мы видим высокий спрос на курьерскую доставку и стремимся сделать ее доступной для всех», — сказал руководитель направления «WB курьер» Николай Викульцев, слова которого привели в пресс-службе.
Wildberries — один из ведущих российских маркетплейсов. Количество заказов на площадке превышает 20 млн в сутки, в России открыто около 60 тыс. пунктов выдачи заказов Wildberries в 12 тыс. населенных пунктов. В середине июня 2024 года маркетплейс и оператор наружной рекламы группы Russ приняли решение об объединении с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы.