Какие банки снизили ставки по рыночной ипотеке перед заседанием ЦБ

ВТБ объявил о снижении процентных ставок по рыночной ипотеке с 20 марта, сообщили в пресс-службе банка. Ставка будет уменьшена на 0,5−1 процентный пункт в зависимости от размера первоначального взноса.
Согласно обновленным условиям, минимальная ставка в размере 27,8% годовых будет доступна при первоначальном взносе от 50%. Зарплатным клиентам при внесении от 30% до 50% от стоимости жилья ставка составит от 28,4% годовых. Наиболее выгодные условия предусмотрены при оформлении комплексного страхования и подтверждении дохода, уточнили в банке.
4 марта о снижении ипотечных ставок сообщила пресс-служба Сбербанка. В зависимости от размера первоначального взноса ставки были сокращены на 1−1,5 процентного пункта.
Так, при взносе более 50% от стоимости недвижимости ставки составят 28,2% годовых для новостроек и 27,6% для вторичного жилья — снижение на 1,5%. Если первоначальный взнос находится в диапазоне от 20% до 50%, ставки снизятся до 28,7% для новостроек и 28,1% для вторичного рынка, что на 1% меньше относительно ранее действующих условий.
Как пояснили в Сбербанке, корректировка ставок связана с изменением рыночных условий, в том числе снижением стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ) и общей стоимостью фондирования на рынке в январе и феврале 2025 года.
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