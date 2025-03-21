Какие банки снизили ставки по рыночной ипотеке перед заседанием ЦБ

Так, при взносе более 50% от стоимости недвижимости ставки составят 28,2% годовых для новостроек и 27,6% для вторичного жилья — снижение на 1,5%. Если первоначальный взнос находится в диапазоне от 20% до 50%, ставки снизятся до 28,7% для новостроек и 28,1% для вторичного рынка, что на 1% меньше относительно ранее действующих условий.