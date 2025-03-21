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Какие банки снизили ставки по рыночной ипотеке перед заседанием ЦБ

В преддверии заседания Совета директоров Банка России, которое состоится 21 марта 2025 года, некоторые банки приняли решение снизить ставки по рыночной ипотеке. Финансы Mail изучили обновленные условия ипотечного кредитования.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

ВТБ объявил о снижении процентных ставок по рыночной ипотеке с 20 марта, сообщили в пресс-службе банка. Ставка будет уменьшена на 0,5−1 процентный пункт в зависимости от размера первоначального взноса.

Согласно обновленным условиям, минимальная ставка в размере 27,8% годовых будет доступна при первоначальном взносе от 50%. Зарплатным клиентам при внесении от 30% до 50% от стоимости жилья ставка составит от 28,4% годовых. Наиболее выгодные условия предусмотрены при оформлении комплексного страхования и подтверждении дохода, уточнили в банке.

4 марта о снижении ипотечных ставок сообщила пресс-служба Сбербанка. В зависимости от размера первоначального взноса ставки были сокращены на 1−1,5 процентного пункта.

Так, при взносе более 50% от стоимости недвижимости ставки составят 28,2% годовых для новостроек и 27,6% для вторичного жилья — снижение на 1,5%. Если первоначальный взнос находится в диапазоне от 20% до 50%, ставки снизятся до 28,7% для новостроек и 28,1% для вторичного рынка, что на 1% меньше относительно ранее действующих условий.

Как пояснили в Сбербанке, корректировка ставок связана с изменением рыночных условий, в том числе снижением стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ) и общей стоимостью фондирования на рынке в январе и феврале 2025 года.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».