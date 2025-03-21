Уровень газификации РФ в 2024 году стал самым высоким в мире

В июне 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил «Газпрому» и ответственным ведомствам обеспечить завершение газификации регионов РФ в два этапа: к 2024 году и к 2030 году. В результате, к концу 2030 года планируется достичь среднего уровня газификации РФ в 82,9%.