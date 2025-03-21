Трамп поручил нарастить объем добычи золота и других полезных ископаемых в США

В нем отмечается, что «США обладают обширными запасами полезных ископаемых, которые могут способствовать созданию рабочих мест, обеспечивать экономический рост и существенно снизить зависимость от зарубежных стран». «Стабильные и доступные поставки полезных ископаемых необходимы для транспорта, инфраструктуры, обороноспособности и передовых технологий. Когда-то США были крупнейшим в мире производителем ценных полезных ископаемых, однако чрезмерное федеральное регулирование подорвало добычу минералов», — говорится в тексте.