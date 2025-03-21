Трамп поручил нарастить объем добычи золота и других полезных ископаемых в США

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп распорядился увеличить объем добычи золота, урана, меди, калия и других подобных полезных ископаемых в целях снижения зависимости от импорта этих товаров. Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома.
«В настоящее время нашей национальной и экономической безопасности угрожает зависимость от добычи полезных ископаемых во враждебных зарубежных государствах. В интересах национальной безопасности США необходимо незамедлительно принять меры для максимального наращивания внутреннего производства полезных ископаемых», — говорится в документе.
В нем отмечается, что «США обладают обширными запасами полезных ископаемых, которые могут способствовать созданию рабочих мест, обеспечивать экономический рост и существенно снизить зависимость от зарубежных стран». «Стабильные и доступные поставки полезных ископаемых необходимы для транспорта, инфраструктуры, обороноспособности и передовых технологий. Когда-то США были крупнейшим в мире производителем ценных полезных ископаемых, однако чрезмерное федеральное регулирование подорвало добычу минералов», — говорится в тексте.
Ранее Трамп назвал увеличение добычи редкоземельных металлов и критически важных полезных ископаемых важной задачей США. Он отметил, что Соединенные Штаты и Украина в кратчайшие сроки подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых, подписание которого сорвалось 28 февраля из-за вызывающего поведения Владимира Зеленского в Белом доме, которое спровоцировало перепалку с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.