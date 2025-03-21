Титов: передачу опыта ФНС другим странам можно было бы включить в документы ООН

«У российской стороны накоплен впечатляющий опыт создания экосистемы для малого и среднего предпринимательства, основанной на цифровых государственных налоговых и банковских суперсервисах, и мы успели поделиться им со своими ближайшими соседями, — отметил спецпредставитель президента. — Узбекистан, Кыргызстан, в настоящее время Таджикистан — в этих постсоветских странах уже внедрены или внедряются такие прекрасно зарекомендовавшие себя разработки ФНС, как автоматизированная система контроля НДС или система электронных касс (онлайн-ККТ), и [разработки] других ведомств. По мере возможности техническая инфраструктура налоговых органов в этих странах подтягивается до российского состояния, и наши специалисты оказывают в этом всемерное содействие».