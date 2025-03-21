Титов: передачу опыта ФНС другим странам можно было бы включить в документы ООН

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Россия могла бы поделиться опытом создания налоговой экосистемы для малого и среднего бизнеса, чтобы помочь развивающимся странам. Соответствующий опыт мог бы быть включен в официальные документы ООН, заявил ТАСС специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
По его словам, мобилизация налоговых поступлений как источник финансирования развития вполне отвечает Аддис-Абебской программе действий, принятой ООН в 2015 году.
«У российской стороны накоплен впечатляющий опыт создания экосистемы для малого и среднего предпринимательства, основанной на цифровых государственных налоговых и банковских суперсервисах, и мы успели поделиться им со своими ближайшими соседями, — отметил спецпредставитель президента. — Узбекистан, Кыргызстан, в настоящее время Таджикистан — в этих постсоветских странах уже внедрены или внедряются такие прекрасно зарекомендовавшие себя разработки ФНС, как автоматизированная система контроля НДС или система электронных касс (онлайн-ККТ), и [разработки] других ведомств. По мере возможности техническая инфраструктура налоговых органов в этих странах подтягивается до российского состояния, и наши специалисты оказывают в этом всемерное содействие».
Титов считает, что нет причин ограничиваться по этому вопросу пространством бывшего СССР. «Думаю, подобную практику стоит сделать общемировой, показав другим странам некий образец для подражания», — подчеркнул он.
«Специалисты Федеральной налоговой службы РФ полностью готовы к сотрудничеству с коллегами из других стран. Администрирование и контроль уплаты налогов, электронная регистрация предприятий, открытие банковских счетов, расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг — все эти процессы в развивающихся странах могут подняться на новый уровень при должной заинтересованности», — подытожил спецпредставитель президента.