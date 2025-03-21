Тайвань намерен закупать больше товаров у США для сокращения дисбаланса

ГОНКОНГ, 21 марта. /ТАСС/. Тайвань планирует приобретать больше товаров у США, в том числе сельхозпродукции и природного газа. Об этом заявил тайваньский лидер Лай Циндэ, выступая с речью в связи с визитом на остров губернатора американского штата Аляска Майка Данливи.
«Тайвань собирается расширить закупки у США промышленной и сельскохозяйственной продукции, а также природного газа», — приводит его слова газета Taipei Times.
Лай Циндэ также заверил Данливи в том, что Тайвань «очень заинтересован в покупке аляскинского природного газа». «Он может удовлетворить наши потребности и обеспечить нашу энергетическую безопасность», — подчеркнул тайваньский лидер.
Ранее Тайваньские власти сообщили, что экспорт США на Тайвань в минувшем году составил $42,336 млрд, что на 6% больше, чем годом ранее, в то время как импорт из Тайваня в США увеличился на 32,5% — до $116,2 млрд. Таким образом, дефицит торговли Соединенных Штатов с островом составил $73,92 млрд, что на 54,6% больше в годовом исчислении.
Эта ситуация вызывает недовольство в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что на Тайване сосредоточено до 98% производства чипов и он намерен вернуть этих производителей в США. Трамп также отказался однозначно отвечать на вопрос, намерен ли он противодействовать Пекину в случае применения материковым Китаем силы для воссоединения с Тайванем. Тайбэй в ответ теперь заверяет Вашингтон, что готов предпринимать различные шаги для сокращения торгового дисбаланса.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.