Тайвань намерен закупать больше товаров у США для сокращения дисбаланса

Ранее Тайваньские власти сообщили, что экспорт США на Тайвань в минувшем году составил $42,336 млрд, что на 6% больше, чем годом ранее, в то время как импорт из Тайваня в США увеличился на 32,5% — до $116,2 млрд. Таким образом, дефицит торговли Соединенных Штатов с островом составил $73,92 млрд, что на 54,6% больше в годовом исчислении.