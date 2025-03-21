Перечислены города, где можно оформить семейную ипотеку на вторичное жилье

В перечне есть только города, в которых на начало 2025 года строилось не более двух многоквартирных домов. В частности, это Воркута, Мурманск, Переславль-Залесский, Назрань, Ухта, Енисейск, Норильск, Комсомольск-на-Амуре, Геленджик и другие. География населенных пунктов охватывает почти все российские регионы, исключая столичные.