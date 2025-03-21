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Перечислены города, где можно оформить семейную ипотеку на вторичное жилье

Перечень населенных пунктов, где можно взять «вторичку» по семейной ипотеке, опубликовал «Дом.РФ».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Приобрести квартиру на вторичном рынке по программе семейной ипотеки под 6% годовых можно будет в 901 населенном пункте. Такие данные содержатся в списке, который опубликовал «Дом.РФ» 20 марта.

В перечне есть только города, в которых на начало 2025 года строилось не более двух многоквартирных домов. В частности, это Воркута, Мурманск, Переславль-Залесский, Назрань, Ухта, Енисейск, Норильск, Комсомольск-на-Амуре, Геленджик и другие. География населенных пунктов охватывает почти все российские регионы, исключая столичные.

Оформить льготный ипотечный кредит семьи смогут уже с 1 апреля текущего года.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».