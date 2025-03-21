Стало известно, сколько российских компаний планируют сокращения в 2025 году

«Формально увольнять по сокращению сложно и долго. Нужно уведомлять работников за два месяца, предлагать подходящие вакансии и оплачивать весь период ожидания. Кроме того, нужно учитывать риск судебных разбирательств, ведь ошибки в процедуре легко превращаются в отмену увольнений и дополнительные затраты для компаний. Интересно, что 20% работодателей намерены предложить работникам, уже имеющим дисциплинарные взыскания, уйти по собственному желанию. Многие работодатели намерены использовать другой путь — соглашение сторон. В этом случае сроки и риски меньше, но безопаснее все же платить примерно столько, сколько предусмотрено законодательством для сокращений, чтобы избежать претензий сотрудников в судах», — отметила ведущий эксперт «Актион Кадры и HR» Виктория Полякова.