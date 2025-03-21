США сделали для Венгрии исключение из санкций против Газпромбанка

АНКАРА, 21 марта. /ТАСС/. США согласились сделать для Венгрии исключение из американских санкций при оплате поставок российского газа по контрактам с «Газпромом». Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Анкаре с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
Он напомнил, что ранее бывшая администрация США, возглавляемая Джо Байденом, ввела санкции против «Газпрома» и Газпромбанка, которые поставили страны Центральной Европы в сложное положение. «Вчера мы получили из Вашингтона информацию о том, что наша просьба сделать для нас исключение из этих санкций была удовлетворена», — сказал глава МИД. Он подчеркнул, что благодаря этому решению администрации Дональда Трампа «снабжение Венгрии энергоносителями надежно гарантировано».
Сийярто уточнил, что исключение для Венгрии из санкций США против Газпромбанка будет действовать до мая. «Таким образом, поставки природного газа в Венгрию находятся в безопасности. Безопасность поставок газа в Венгрию не станет жертвой враждебной, идеологически мотивированной, политической мести администрации Байдена», — заявил министр.
По его мнению, нынешний президент США Дональд Трамп «видит в Венгрии друга». «В Вашингтоне есть руководство, которое стоит на позициях здравого смысла и понимает, что география и инфраструктура имеют решающее значение для энергоснабжения», — указал Сийярто.
10 января США объявили о масштабном пакете санкций в отношении российского нефтегазового сектора, а также руководства Росатома, включая гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева. Ранее, во второй половине ноября 2024 года, Соединенные Штаты ввели санкции против Газпромбанка, через который осуществлялись расчеты между Венгрией и Россией за поставки нефти, газа, а также за строительство второй очереди АЭС в Пакше. Москве и Будапешту пришлось искать альтернативные способы оплаты.