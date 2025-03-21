США сделали для Венгрии исключение из санкций против Газпромбанка

Он напомнил, что ранее бывшая администрация США, возглавляемая Джо Байденом, ввела санкции против «Газпрома» и Газпромбанка, которые поставили страны Центральной Европы в сложное положение. «Вчера мы получили из Вашингтона информацию о том, что наша просьба сделать для нас исключение из этих санкций была удовлетворена», — сказал глава МИД. Он подчеркнул, что благодаря этому решению администрации Дональда Трампа «снабжение Венгрии энергоносителями надежно гарантировано».