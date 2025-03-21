Россияне назвали идеальный размер пенсии

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Ожидаемый идеальный размер пенсионных выплат зависит от текущих доходов россиян, показал проведенный финансовым маркетплейсом «Банки.ру» опрос (есть у ТАСС).
Так, чем больше зарабатывает респондент, тем более высокую пенсию он планирует получать. Как показал опрос, 82% людей с доходом от 200 тыс. рублей считают минимально достаточным уровнем пенсии от 45 тыс. рублей, а комфортным — от 100 тыс. рублей (72%).
Участники с наименьшим доходом чаще соглашаются на меньшую пенсию: среди них 28% с доходом до 30 тыс. руб. считают минимально достаточным уровнем пенсии 26−35 тыс. рублей, а комфортным — 61−100 тыс. рублей (38%).
При этом респонденты с небольшим доходом готовы согласиться на любую из предложенных пенсий — большую или маленькую, а респонденты с высокими доходами ожидают только большую пенсию, показал опрос.
Мнение пенсионеров
Как работающие, так и неработающие пенсионеры вне зависимости от получаемого дохода более склонны считать комфортной выплату от 30 тыс. рублей до 100 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса.
«Скорее всего, пенсионеры старшего возраста, не привержены высокой интенсивности потребления, в отличие от молодого поколения, а потому не стремятся к максимально возможной пенсии», — считают аналитики «Банки.ру».
Опрос проводился на сайте «Банки.ру» с 28 января по 21 февраля 2025 года, в нем приняло участие почти 7 тыс. человек.