Россияне назвали идеальный размер пенсии

Так, чем больше зарабатывает респондент, тем более высокую пенсию он планирует получать. Как показал опрос, 82% людей с доходом от 200 тыс. рублей считают минимально достаточным уровнем пенсии от 45 тыс. рублей, а комфортным — от 100 тыс. рублей (72%).