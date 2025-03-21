Россиян предупредили о последствиях обмана со счетчиками воды

Повреждение или срыв пломбы на счетчике воды может повлечь штраф до 300 рублей, однако основное финансовое последствие для собственника жилья связано с перерасчетом платы за коммунальные услуги.
Об этом заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он уточнил, что перерасчет начисленных сумм осуществляется за три предыдущих месяца.
«Административное наказание за повреждение пломбы предусмотрено статьей 19.2 КоАП РФ. Для граждан сумма штрафа составляет до 300 рублей, для должностных лиц — до 500 рублей. Однако основное финансовое бремя возникает не из-за штрафа, а из-за перерасчета начислений за коммунальные услуги. Перерасчет производится не с момента выявления нарушения, а за три предыдущих месяца, причем сумма рассчитывается исходя из максимальной пропускной способности водопотребляющего оборудования. Это означает, что даже если собственник пользовался водой в разумных объемах, ему будет начислено потребление на уровне круглосуточного использования ресурса на полную мощность», — пояснил Бондарь.
Эксперт отметил, что нарушение целостности пломбы, даже если оно произошло случайно, может обернуться серьезными финансовыми убытками для собственника. По его словам, законодательство рассматривает пломбировку приборов учета как обязательное условие для обеспечения достоверности данных о потреблении ресурсов.
«Закон рассматривает пломбировку приборов учета как обязательную процедуру, гарантирующую достоверность данных о потреблении ресурсов», — подытожил Бондарь.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».