Россиян предупредили о последствиях обмана со счетчиками воды

«Административное наказание за повреждение пломбы предусмотрено статьей 19.2 КоАП РФ. Для граждан сумма штрафа составляет до 300 рублей, для должностных лиц — до 500 рублей. Однако основное финансовое бремя возникает не из-за штрафа, а из-за перерасчета начислений за коммунальные услуги. Перерасчет производится не с момента выявления нарушения, а за три предыдущих месяца, причем сумма рассчитывается исходя из максимальной пропускной способности водопотребляющего оборудования. Это означает, что даже если собственник пользовался водой в разумных объемах, ему будет начислено потребление на уровне круглосуточного использования ресурса на полную мощность», — пояснил Бондарь.