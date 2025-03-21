Россия сохраняет цели по росту производства СПГ до 100 млн тонн к 2035 году

«Говоря о конкретных результатах, министр (энергетики России Сергей Цивилев — прим. ТАСС) отметил, что Россия сохраняет цели по наращиванию производства сжиженного природного газа до 100 млн тонн к 2035 году, что позволит стране занять до 20% мирового рынка этого вида топлива», — говорится в сообщении.