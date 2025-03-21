Россия сохраняет цели по росту производства СПГ до 100 млн тонн к 2035 году

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Россия сохраняет цель нарастить производство сжиженного природного газа (СПГ) до 100 млн тонн к 2035 году в условиях санкционного давления западных стран на отрасль, следует из сообщения Минэнерго по итогам заседания общественного совета при министерстве.
«Говоря о конкретных результатах, министр (энергетики России Сергей Цивилев — прим. ТАСС) отметил, что Россия сохраняет цели по наращиванию производства сжиженного природного газа до 100 млн тонн к 2035 году, что позволит стране занять до 20% мирового рынка этого вида топлива», — говорится в сообщении.
Министр напомнил, что в минувшем году была разработана и находится на утверждении правительства Энергостратегия-2050.
«Документ находится на финальном этапе согласования в правительстве. Она (энергостратегия — прим. ТАСС) разделена на четыре блока: нефть, газ, уголь и электроэнергетика и учитывает особенности развития каждой из этих отраслей», — рассказал министр.
По данным Росстата, производство сжиженного природного газа в 2024 году составило 34,7 млн тонн, что на 5,4% больше, чем за 2023 год.