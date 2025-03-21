Путин поручил расширить использование БАС в экономике

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации, а также Минобороны и ФСБ России обеспечить расширение использования беспилотных авиационных систем в отраслях экономики. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации совместно с Минобороны России, ФСБ России и при участии публичного акционерного общества “Сбербанк России” с учетом ранее данных поручений принять дополнительные меры по кардинальному расширению использования беспилотных авиационных систем в различных отраслях экономики, в том числе обеспечив сокращение сроков проведения мероприятий (контрольных просмотров), в ходе которых ограничивается использование цифровых геопространственных данных, и обратив особое внимание на необходимость создания и использования в этих целях цифровой платформы», — говорится в документе по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем.
Президент России назначил ответственными за исполнение поручения премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра обороны РФ Андрея Белоусова и директора ФСБ Александра Бортникова. Срок назначен до 1 июля 2025 года.