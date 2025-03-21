ПСК по кредитным картам в феврале выросла до 46,6%

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Полная стоимость кредита (ПСК) по кредитным картам достигла в феврале 2025 года 46,6%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2 процентных пункта (п.п.). Это наивысшее значение показателя за последний год. При этом существенный рост ПСК фиксируется третий месяц подряд, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.