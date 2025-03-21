ПСК по кредитным картам в феврале выросла до 46,6%

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Полная стоимость кредита (ПСК) по кредитным картам достигла в феврале 2025 года 46,6%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2 процентных пункта (п.п.). Это наивысшее значение показателя за последний год. При этом существенный рост ПСК фиксируется третий месяц подряд, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.
По данным НБКИ, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года ПСК по кредитным картам в феврале 2025 года увеличилась еще значительнее — на 16,9 п.п. (в феврале 2024 года — 29,7%).
Наибольшее значение ПСК по кредитным картам в феврале 2025 года отмечено в Москве (47,6%), Московской области (47,4%), Санкт-Петербурге (46,9%), а также в Воронежской (46,8%) и Самарской (46,6%) областях.
Среди 20 регионов-лидеров по выдаче кредитных карт наиболее серьезная динамика роста показателя в феврале 2025 года по сравнению с предыдущем месяцем зафиксирована в Оренбургской области (плюс 2,4 п.п.), Красноярском крае (плюс 2,2 п.п.), Москве (плюс 2,1 п.п.), Московской (плюс 2,1 п.п.), Нижегородской (плюс 2,1 п.п.), Свердловской (плюс 2,1 п.п.) и Иркутской (плюс 2,1 п.п.) областях, а также в Краснодарском крае (плюс 2,1 п.п.).
«Полная стоимость кредита по кредитным картам серьезно выросла за последние три месяца. Во многом это стало следствием мер Банка России для приведения ПСК к реальным рыночным значениям. В числе прочего речь идет о разрешении кредиторам временно не ограничивать ПСК в первом квартале 2025 года, чтобы дать возможность банкам скорректировать данный показатель», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.