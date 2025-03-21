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«Предпринимать скоординированные усилия»: Путин договорился с эмиром Катара наращивать инвестиционные связи двух стран

В пятницу, 21 марта, президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-катарского сотрудничества, в частности, с учётом итогов проходившего на днях в Дохе заседания двусторонней межправительственной комиссии. Условлено предпринимать скоординированные усилия, направленные на наращивание инвестиционных связей и расширение взаимовыгодной кооперации в промышленности, энергетике, в сферах транспорта и логистики, культуры и спорта», — говорится в сообщении.

В конце прошлой недели в Дохе состоялась встреча эмира Катара с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым. В ходе неё обсуждалось укрепление двусторонних связей.

Он также сообщил, что Москва прорабатывает организацию морских контейнерных линий в Катар, что позволит значительно сократить логистические расходы для бизнеса. Также российская сторона планирует увеличить объём поставок сельскохозяйственной продукции, включая халяльные товары, и рассматривает локализацию производства препаратов в этом арабском государстве.

Кроме того, Владимир Путин и Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

В частности, они обменялись мнениями о ситуации в Сирии, отметив важность обеспечения её единства, суверенитета и территориальной целостности.

«Россия и Катар будут и далее взаимодействовать в интересах устойчивой стабилизации социально-экономической обстановки в стране в нынешний переходный период, оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу», — отметили в пресс-службе Кремля.

Накануне российский лидер направил послание временному президенту Сирии Ахмеду аш-Шараа. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин «поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в стране в интересах обеспечения её суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности».

Президент России и эмир Катара в ходе телефонного разговора также выразили озабоченность в связи с возобновлением боевых действий в секторе Газа. Была подчёркнута готовность Москвы и Дохи содействовать деэскалации напряжённости и долгосрочной нормализации в регионе.

Накануне Израиль начал наземную операцию в центральной и южной частях сектора Газа с целью расширения буферной зоны. При этом на этой неделе в результате израильских авиаударов по районам анклава погибли порядка 600 человек, свыше 1 тыс. пострадали.