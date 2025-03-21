«Предпринимать скоординированные усилия»: Путин договорился с эмиром Катара наращивать инвестиционные связи двух стран

«Рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-катарского сотрудничества, в частности, с учётом итогов проходившего на днях в Дохе заседания двусторонней межправительственной комиссии. Условлено предпринимать скоординированные усилия, направленные на наращивание инвестиционных связей и расширение взаимовыгодной кооперации в промышленности, энергетике, в сферах транспорта и логистики, культуры и спорта», — говорится в сообщении.