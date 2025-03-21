Правки на поставки: предложено изменить системные меры поддержки экспортеров

Вместе с тем в 2024—2025 годах резко обострилась проблема с экспортом угля в восточном направлении из регионов Сибири. Это, по оценке эксперта, грозит формированием полноценных кризисных ситуаций в нескольких регионах, особенно на Кузбассе. И здесь нужна разработка специфических мер, которые уже обсуждаются в правительстве, по поддержке экспорта через порты на юге европейской части страны и Северо-Западе. Хотя в целом основной федеральный приоритет поддержки экспорта — несырьевой и неэнергетический экспорт, если сейчас не оказать специфическую новую поддержку, можно получить очень сложную ситуацию в угольных регионах.