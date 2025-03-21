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Банк России повысил официальный курс доллара на субботу

Регулятор опубликовал официальный курс валют на 22 марта 2025 года.

Маргарита Полянская
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Курс доллара регулятор повысил с 84,3955 рубля до 84,6400 рубля.

Курс евро регулятор понизил с 92,4633 рубля до 91,4262 рубля.

Кроме того, Банк России понизил официальный курс юаня с 11,6019 рубля до 11,5779 рубля.

Минфин США 12 июля 2024 зода вел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекоменодацией».