Новак указал на необходимость не допускать нерыночного темпа повышения цен в регионах

«У нас идет активная совместная работа с Центральным банком, с федеральными органами исполнительной власти по мерам снижения инфляции. Это приоритет правительства. Последние три недели инфляция замедляется. Правительством принято постановление о допустимости заключения регионами временных соглашений о стабилизации цен с производителями продовольственных и непродовольственных товаров, а также организациями торговли. Это дало возможность регионам, где такие соглашения действуют, добиться повышения ценовой доступности ряда товаров и сокращения темпов торговых наценок по сравнению с теми регионами, где такие соглашения не заключены», — прокомментировал ситуацию Новак, его слова приводятся в сообщении кабмина.