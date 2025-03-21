Новак указал на необходимость не допускать нерыночного темпа повышения цен в регионах

«Вице-премьер обратил внимание на необходимость не допускать нерыночного темпа повышения цен на потребительские товары на региональном уровне. Руководителям регионов поручено активно использовать инструмент соглашений о стабилизации цен. А тем, кто уже имеет действующие соглашения, — проанализировать их эффективность путем мониторинга условий соблюдения, при необходимости внести соответствующие изменения», — говорится в сообщении на сайте правительства РФ по итогам седьмого заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, которое провел Новак.
Федеральная антимонопольная служба будет оказывать региональным властям необходимую помощь и ежеквартально предоставлять информацию в правительство и Минэкономразвития, уточняется в сообщении кабмина.
«У нас идет активная совместная работа с Центральным банком, с федеральными органами исполнительной власти по мерам снижения инфляции. Это приоритет правительства. Последние три недели инфляция замедляется. Правительством принято постановление о допустимости заключения регионами временных соглашений о стабилизации цен с производителями продовольственных и непродовольственных товаров, а также организациями торговли. Это дало возможность регионам, где такие соглашения действуют, добиться повышения ценовой доступности ряда товаров и сокращения темпов торговых наценок по сравнению с теми регионами, где такие соглашения не заключены», — прокомментировал ситуацию Новак, его слова приводятся в сообщении кабмина.
По информации представителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в настоящее время соглашения действуют в 50 субъектах Российской Федерации с участием 159 производителей, 20 оптовых организаций и более 14 тыс. организаций торговли.