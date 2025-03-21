Не вам ссудить: финансовые власти не намерены расширять семейную ипотеку

Кроме того, в марте власти сделали еще одно послабление. В пресс-службе Минфина «Известиям» напомнили: теперь семьи, в которых есть двое несовершеннолетних детей до 18 лет, могут воспользоваться программой даже на вторичное жилье (до этого можно было только на первичный рынок) — но только в 35 регионах или в малых городах с населением до 50 тыс. человек.