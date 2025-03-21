Национальная премия «Бизнес-Успех» вновь соберет в Москве более 1 тысячи предпринимателей со всей России

На протяжении всего дня 17 апреля участников ожидает насыщенная деловая программа с 4 параллельными залами, где будут проходить круглые столы и мастер-классы на темы искусственного интеллекта, повышения эффективности управления, женского и молодежного предпринимательства, стратегии развития территории
Также в рамках форума пройдет «суперфинал» 14-го сезона Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех», где ТОП-30 российских предпринимателей в формате 3-минутных TED-выступлений расскажут о своем бизнесе и пути к успеху. По итогам выступлений конкурсная комиссия определит 15 победителей, которым на вечерней церемонии награждения будут вручены ценные призы и подарки, а также «Золотые носороги» — символ Национальной предпринимательской премии.
«Премия “Бизнес-Успех” — это возможность для компаний-участников выйти на новый уровень, стать заметным игроком не только российского, но и международного рынка. И таких примеров очень много — в том числе благодаря системной поддержки со стороны Корпорации “Синергия”. При этом на площадке Премии в регионах и на федеральном этапе в Москве всегда выстраивается эффективный и открытый диалог между бизнесом и властью. Только таким образом мы сможем совместными усилиями, поддержав малый бизнес, укрепить экономику страны», — отметил президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов.
Участие в мероприятии бесплатное. Количество мест на площадке строго ограничено, также предусмотрена онлайн-трансляция. Узнать подробнее о мероприятии и подать заявку на участие в бизнес-форуме 17 апреля можно на официальном сайте: https://bsaward.ru/2025/final/
Федеральные организаторы Премии «Бизнес-Успех» — Корпорация «Синергия», Школа Бизнеса «Синергия». Генеральный партнер — ПАО «Промсвязьбанк». Мероприятие проходит также при поддержке Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Общественной палаты РФ, госкорпорации развития ВЭБ.РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, «Деловой России» и Всероссийской политической партии «Единая Россия», проекта «Предпринимательство». С 2011 года Премия охватила 68 регионов, проведено 170 региональных этапов.
Проект Финансы Mail выступает информационным партнером мероприятия