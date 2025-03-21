Национальная премия «Бизнес-Успех» вновь соберет в Москве более 1 тысячи предпринимателей со всей России

«Премия “Бизнес-Успех” — это возможность для компаний-участников выйти на новый уровень, стать заметным игроком не только российского, но и международного рынка. И таких примеров очень много — в том числе благодаря системной поддержки со стороны Корпорации “Синергия”. При этом на площадке Премии в регионах и на федеральном этапе в Москве всегда выстраивается эффективный и открытый диалог между бизнесом и властью. Только таким образом мы сможем совместными усилиями, поддержав малый бизнес, укрепить экономику страны», — отметил президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов.