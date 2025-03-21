Набиуллина: ЦБ принимает решения по ключевой ставке независимо

Набиуллина отметила, что денежно-кредитная политика направлена на регулирование спроса таким образом, чтобы он соответствовал производственным возможностям экономики и не выливался в ускоренный рост цен. «Мы видим, что сейчас спрос оторвался от возможности предложения, и нам надо его немного притормозить, чтобы предложение товаров и услуг догнало этот спрос и чтобы они дальше росли устойчиво, сбалансированно, и чтобы это не выливалось все в разгон инфляции», — сказала глава ЦБ.