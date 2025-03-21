Набиуллина: ЦБ принимает решения по ключевой ставке независимо

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Банк России принимает решения по ключевой ставке независимо, но находится в постоянном контакте с правительством, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Центральный банк принимает решение о ключевой ставке независимо, самостоятельно. И Центральный банк, и правительство — вместе работаем для того, чтобы экономика устойчиво развивалась, благосостояние людей росло. И, конечно, мы в постоянном контакте с правительством, обмениваемся информацией, обмениваемся прогнозами. Но у нас свои задачи и инструменты, и решения мы принимаем независимо», — отметила Набиуллина.
По ее словам, для реализации национальных целей развития у правительства есть свой инструментарий: снижение административных барьеров, структурные меры, а также бюджет. «Через бюджетные стимулы правительство поддерживает важные отрасли, важные предприятия, принимает решения по повышению производительности труда. И вы видите, что использование этого инструментария усилилось», — подчеркнула глава ЦБ.
Набиуллина отметила, что денежно-кредитная политика направлена на регулирование спроса таким образом, чтобы он соответствовал производственным возможностям экономики и не выливался в ускоренный рост цен. «Мы видим, что сейчас спрос оторвался от возможности предложения, и нам надо его немного притормозить, чтобы предложение товаров и услуг догнало этот спрос и чтобы они дальше росли устойчиво, сбалансированно, и чтобы это не выливалось все в разгон инфляции», — сказала глава ЦБ.
В России на этот год запланировано снижение дефицита бюджета и более сдержанный подход к льготным программам. «На наш взгляд, это поможет сдержать спрос и поможет сдержать инфляцию», — заявила Набиуллина.