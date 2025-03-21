Каким будет курс рубля 24 марта 2025 года: прогноз эксперта

Базово ожидаем, что на будущей неделе доллар может стабилизироваться в районе 84−85, а юань — у 11,5 рублей. Препятствовать развитию ослабления рубля может подготовка компаний к налоговому периоду — на рынок будет поступать дополнительная валюта. В случае если геополитический фон принесет позитивные сигналы, не исключено укрепление рубля в направлении 80 за доллар и ближе к 11 за юань. Правда, для этого потребуется действительно сильный драйвер. На решение ЦБ по ключевой ставке рубль отреагировал ожидаемо нейтрально. Стоимость фондирования не изменилась, а риторика Банка России смягчилась слабо. В ближайшей перспективе ослабление нацвалюты может встать на паузу, однако уже с первых чисел апреля вероятен выход доллара в зону 85−90, а юаня — к 12 рублям.