Каким будет курс рубля 24 марта 2025 года: прогноз эксперта

Индекс МосБиржи завершал неделю умеренным снижением. Продажи усилились после заседания ЦБ, который решил сохранить ключевую ставку на текущем уровне в 21%. Риторика регулятора несмотря на смягчение отдельных формулировок в целом сохранилась жесткой, это уменьшает вероятность перехода к снижению ставки в апреле. В то же самое время геополитический оптимизм участников торгов несколько сник на затянувшейся новостной паузе.
Мировые рынки продолжает беспокоить риск эскалации торговых войн. 2 апреля наступит крайний срок ответных пошлин Дональда Трампа в отношении стран, которые ввели сборы на товары из США. В то же время ФРС, сохранившая в среду ставки на прежнем уровне, снизила прогноз экономического роста и повысила ожидания инфляции, что усиливает опасения стагфляции.
На общерыночный настрой в начале будущей недели может оказывать влияние статистика — будут опубликованы предварительные мартовские индексы деловой активности (PMI) в производстве и секторе услуг еврозоны и США. Важных событий или публикаций на российском рынке в понедельник не ожидается.
Краткосрочный взгляд на российский рынок нейтральный. Прогноз по индексу МосБиржи на 24 марта — 3175−3300 п.
Базово ожидаем, что на будущей неделе доллар может стабилизироваться в районе 84−85, а юань — у 11,5 рублей. Препятствовать развитию ослабления рубля может подготовка компаний к налоговому периоду — на рынок будет поступать дополнительная валюта. В случае если геополитический фон принесет позитивные сигналы, не исключено укрепление рубля в направлении 80 за доллар и ближе к 11 за юань. Правда, для этого потребуется действительно сильный драйвер. На решение ЦБ по ключевой ставке рубль отреагировал ожидаемо нейтрально. Стоимость фондирования не изменилась, а риторика Банка России смягчилась слабо. В ближайшей перспективе ослабление нацвалюты может встать на паузу, однако уже с первых чисел апреля вероятен выход доллара в зону 85−90, а юаня — к 12 рублям.
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