Ключевая ставка, российский рынок акций, отчеты «Роснефти» и X5: дайджест

Директор аналитического департамента инвесткомпании «Цифра брокер» Ованес Оганисян отметил, что ЦБ впервые за длительный период будет принимать решение в условиях замедления роста цен и кредитования, что указывают на то, что высокая ставка наконец приносит результаты. Но Оганисян считает, что вряд ли такой короткий промежуток нормализации даст ЦБ достаточно уверенности, что с понижением ставки ситуация продолжит развиваться в положительном ключе, а не вернется к условиям, в которых кредитование снова вырастет, что неблагоприятно отразится на динамике цен. Другим сдерживающим фактором аналитик назвал данные о сохраняющемся дефиците рабочей силы.