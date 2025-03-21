Ключевая ставка, российский рынок акций, отчеты «Роснефти» и X5: дайджест

Ключевая ставка
Банк России в 13:30 мск объявит решение по ключевой ставке. Пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной начнется в 15:00 мск.
Все 30 участников консенсус-прогноза РБК ранее ожидали сохранения ставки на уровне 21%.
«Важна риторика регулятора — ожидаем смягчение сигнала», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец ожидает, что для начала ЦБ откажется от указания на возможное дальнейшее повышение ставки на следующих заседаниях.
Директор аналитического департамента инвесткомпании «Цифра брокер» Ованес Оганисян отметил, что ЦБ впервые за длительный период будет принимать решение в условиях замедления роста цен и кредитования, что указывают на то, что высокая ставка наконец приносит результаты. Но Оганисян считает, что вряд ли такой короткий промежуток нормализации даст ЦБ достаточно уверенности, что с понижением ставки ситуация продолжит развиваться в положительном ключе, а не вернется к условиям, в которых кредитование снова вырастет, что неблагоприятно отразится на динамике цен. Другим сдерживающим фактором аналитик назвал данные о сохраняющемся дефиците рабочей силы.
«В новых комментариях Банка России можно ожидать оценку влияния нормализации в геополитике на будущие денежно-кредитные условия», — считает Оганисян.
По мнению аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, вряд ли в случае сохранения ставки на уровне 21% и смягчения сигнала стоит рассчитывать на рыночное ралли с учетом сохранения высокой геополитической неопределенности, но все же любое смягчение тона ЦБ при прочих равных будет оказывать поддержку акциям.
По мнению Зельцера, на фоне замедления инфляции и очень крепкого рубля ЦБ может решиться на смягчение денежно-кредитной политики и в апреле, но в базовом сценарии брокер все же ждет первое снижение ставки в июне с доведением ее до 16% к концу 2025 года.
Индекс Мосбиржи
Рынок акций в четверг, 20 марта, открылся небольшим ростом, который сменился снижением в первой половине торгов. После падения до отметки 3180,46 пункта (-0,4%) индекс перешел к восстановлению и смог открыть большую часть потерь. Основная торговая сессия на российском рынке завершилась в небольшом минусе. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 0,21%, до 3223,14 пункта, при этом индекс РТС потерял 2,03% и опустился до 1203,1 пункта.
На вечерней сессии рынок акций продолжил плавное снижение. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на утренней и вечерней сессиях, к концу торгов показал снижение на 0,29% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня — до уровня 3218,15 пункта.
На утренних торгах в пятницу, 21 марта, индекс IMOEX2 показывал рост на 0,2% — до уровня 3216,01 пункта по состоянию на 08:36 мск.
Индекс Мосбиржи по-прежнему удерживается выше важных 3200 пунктов, отметил Михаил Зельцер. Причиной временной турбулентности на рынке он назвал квартальную экспирацию срочных контрактов и ребалансировку индексов. В такие дни так всегда, и высокие обороты, и скачки курса бенчмарка — наглядное тому подтверждение, сообщил эксперт. Без этих факторов рынок вообще остался бы на месте на фоне геополитической заминки и в ожидании вердикта ЦБ по ставке.
По мнению Михаила Зельцера, если Банк России даст сигнал о возможности снижения ставки, это станет для акций безусловным позитивом. В «БКС Мир инвестиций» ожидают, что индекс Мосбиржи вырастет до 3600 пунктов в следующие 12 месяцев. При спокойном внешнем фоне и развитии дезинфляционных тенденций годовой таргет может быть достигнут быстрее.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин полагает, что индекс Мосбиржи в ближайшее время останется в рамках широкого боковика: снизу область поддержки находится на уровне 3100−3150 пунктов, а верхняя граница коридора — на уровне 3350−3370 пунктов.
Отчетность «ИКС 5»
В пятницу, 21 марта, «ИКС 5» опубликует финансовые результаты по МСФО за четвертый квартал, а в четверг, 27 марта, проведет день инвестора.
Старший аналитик инвестбанка «Синара» Константин Белов прогнозирует, что выручка в четвертом квартале вырастет на 22% год к году, до ₽1,1 трлн, а EBITDA — на 3%, до ₽54,5 млрд, при рентабельности по этому показателю на уровне 5,1%. Чистая прибыль, как ожидается, составит около ₽16 млрд.
«При хорошем росте доходов в четвертом квартале 2024 года показатели рентабельности, как мы полагаем, ухудшились из-за традиционно масштабных в это время года промоакций, роста расходов на оплату труда и энергичного расширения сети “Чижик”. Впрочем, кратковременное снижение рентабельности мы считаем оправданным ввиду возможности увеличить рыночную долю и опередить в росте рынок продуктовой розницы в целом», — отметил Белов.
Аналитик ИК «Велес Капитал» Артем Михайлин дает более низкие прогнозы по финансовым результатам компании в четвертом квартале. Михайлин ожидает, что выручка «ИКС 5» выросла на 21,8%, до ₽1,07 трлн, EBITDA прибавила всего 0,2%, до ₽53,2 млрд, а рентабельность по этому показателю снизилась с 6% годом ранее до 5%. Чистая прибыль, согласно прогнозу, упала на 21%, до ₽15,04 млрд. Среди негативных факторов — снижение валовой рентабельности на фоне повышения доли промо и более дорогой логистики, а также рост затрат на персонал и сокращение доходов ретейлера от субаренды.
Михайлин ожидает, что вместе с финансовыми результатами «ИКС» представит обновленную дивидендную политику, и не исключает, что в четверг также могут объявить о дивидендах. Они, по оценкам аналитика, будут на уровне около ₽600, что по текущим ценам дает дивдоходность 16,2%.
По мнению Константина Белова из «Синары», любые заявления по вопросу дивидендов или новой стратегии развития могут сильно повлиять на движение котировок в краткосрочной перспективе.
Отчетность «Роснефти»
Вечером в четверг «Роснефть» опубликовала отчетность по МСФО за 2024 год. По его итогам выручка выросла на 10,7%, до ₽10,14 трлн, а чистая прибыль, относящаяся к акционерам «Роснефти», сократилась на 14,4%, до ₽1,08 трлн. Глава компании Игорь Сечин среди причин этого назвал переоценку налоговых обязательств из-за повышения ставки налога на прибыль и повышение ключевой ставки.
Сечин также сообщил, что в конце октября — начале ноября прошлого года, когда российский фондовый рынок достиг локальных минимумов, «Роснефть» выкупила около 2,6 млн своих собственных акций по средней цене ₽443,7. Утром в пятницу котировки на Мосбирже были вблизи ₽537.
По мнению Василия Карпунина, результаты компании за 2024 год умеренно позитивные. Карпунин ожидает, что дивидендная доходность акций за второе полугодие может быть около 3%.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:40 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК.
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст. м. «Проспект Вернадского»): купить доллары можно по ₽86,29, продать — по ₽88,11;
- Сбербанк (ст. м. «Площадь Ильича», «Римская»): купить доллары можно по ₽86,3, продать — по ₽80,4.
Самые дешевые евро:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская»): купить евро можно по ₽94,55, продать — по ₽93,55;
- Камкомбанк (ст. м. «Проспект Вернадского»): купить евро можно по ₽94,89, продать — по ₽96,41.
Другие важные события
Акции «Полюса» — последний день торгов на Мосбирже в режиме Т+1 перед приостановкой торгов в связи с дроблением акций (1:10). Возобновление торгов ожидается 27 марта.
«Диасофт», дивидендный гэп. Дивиденды на каждую акцию — ₽53,3. Дата выплаты — 4 апреля.
Вступят в силу решения по квартальной ребалансировке индексов Мосбиржи, в том числе IMOEX.
США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 3223,14 (-0,21%).
Индекс РТС: 1203,1 (-2,03%).
S&P 500: 5 662,89 (-0,22%).
Dow Jones Industrial Average: 17 691,63 (-0,03%).
NASDAQ Composite: 17 750,79 (-0,33%).