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Китай увеличит государственные запасы меди и кобальта

Китай планирует увеличить свои стратегические запасы ключевых промышленных металлов в этом году, чтобы повысить устойчивость поставок важнейших полезных ископаемых в период, когда спрос на энергоносители растет, а геополитическая напряженность остается высокой.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

По словам людей, знакомых с ходом обсуждения, правительство планирует закупать кобальт, медь, никель и литий, сообщает Bloomberg.

По данным источников, Национальное управление по продовольствию и стратегическим запасам, которое отвечает за официальные товарные запасы страны, запросило информацию о ценах и попыталось принять участие в торгах на некоторые из этих металлов.

Масштабы закупок, осуществляемых Управлением, могут оказать существенное влияние на рыночные цены, считает агентство.

В четверг стоимость меди на Лондонской бирже металлов уже превысила 10 тыс долл за тонну, достигнув самого высокого уровня с октября, при этом цены на нью-йоркской Comex так же приблизились к рекордно высокому уровню.

Кобальт, материал для изготовления аккумуляторов, цены на который в последние годы резко снизились из—за роста мирового производства, также резко подорожал в этом месяце — после моратория на экспорт, введенного Демократической Республикой Конго, крупнейшим в мире производителем.