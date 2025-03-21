Китай увеличит государственные запасы меди и кобальта

По словам людей, знакомых с ходом обсуждения, правительство планирует закупать кобальт, медь, никель и литий, сообщает Bloomberg.
По данным источников, Национальное управление по продовольствию и стратегическим запасам, которое отвечает за официальные товарные запасы страны, запросило информацию о ценах и попыталось принять участие в торгах на некоторые из этих металлов.
Масштабы закупок, осуществляемых Управлением, могут оказать существенное влияние на рыночные цены, считает агентство.
В четверг стоимость меди на Лондонской бирже металлов уже превысила 10 тыс долл за тонну, достигнув самого высокого уровня с октября, при этом цены на нью-йоркской Comex так же приблизились к рекордно высокому уровню.
Кобальт, материал для изготовления аккумуляторов, цены на который в последние годы резко снизились из—за роста мирового производства, также резко подорожал в этом месяце — после моратория на экспорт, введенного Демократической Республикой Конго, крупнейшим в мире производителем.