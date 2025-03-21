Как решение ЦБ повлияет на рубль, кредиты, вклады и цены

В базовом сценарии мы считаем, что ставки по вкладам сейчас находятся на своих максимальных уровнях в этом цикле. В целом мы считаем, что открывать депозит сейчас выгодно. При официальной инфляции около 10% ставки по депозитам сейчас составляют 20%.