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Как решение ЦБ повлияет на рубль, кредиты, вклады и цены

Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку 21% и несколько смягчил риторику. Как это скажется на экономике — рассказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Михаил Васильев
главный аналитик Совкомбанка
Источник: Агентство «Москва»

Текущие темпы инфляции замедляются, инфляционные ожидания снижаются, но всё ещё находятся на высоких уровнях. Поэтому ЦБ, вероятно, продолжит удерживать текущую высокую ставку 21%, пока не будет уверен в устойчивом снижении инфляции и инфляционных ожиданий.

С одной стороны, сохраняются предпосылки для дальнейшего замедления инфляции — это высокие процентные ставки и охлаждение кредитования, крепкий рубль и активные переговоры РФ-США, ожидаемое замедление бюджетных расходов в последующие месяцы.

С другой стороны, сдерживающими факторами для снижения инфляции выступают по-прежнему дефицитный рынок труда и быстрый рост зарплат, всё ещё повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, санкционные издержки, индексация тарифов и сборов темпами выше инфляции (например, с 1 июля тарифы ЖКХ вырастут на 12%).

Посредством жёстких денежно-кредитных условий Банк России стремится охладить всё ещё высокий спрос в экономике, чтобы замедлить рост потребительских цен и вернуть инфляцию к целевым 4%.

Мы полагаем, что пик годовой инфляции будет достигнут в марте-апреле на уровне 10,2%. К середине года ожидаем замедления годовой инфляции до 9,5% и к концу года — до 6,3%.

Прогноз на следующие заседания


Банк России ожидаемо немного смягчил сигнал о будущих действиях с умеренно жёсткого («будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании») на менее жёсткий («Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки»).

Мы полагаем, что Банк России на следующем заседании 25 апреля снова сохранит ставку 21% и смягчит сигнал до нейтрального.

В базовом сценарии мы полагаем, что цикл повышения ключевой ставки завершён и в ближайшие кварталы начнётся цикл снижения ключевой ставки.

Мы полагаем, что цикл смягчения монетарной политики может начаться на заседаниях в июне-июле со снижения на 200 б.п., до 19%.

К концу года мы ожидаем снижения ключевой ставки до 14%.

Геополитический фактор остаётся основным фактором неопределённости для прогноза.
В случае прогресса на переговорах по урегулированию украинского конфликта и смягчения санкций снижение ключевой ставки может пойти ещё быстрее.

Влияние на рубль

Мы считаем, что сегодняшнее решение ЦБ совпало с ожиданиями рынка и поэтому в моменте оно не окажет значимого влияния на курс рубля.

В то же время мы ожидаем, что текущая высокая ключевая ставка продолжит оказывать поддержку рублю.

С одной стороны, высокая ключевая ставка способствует привлекательности рублевых сбережений (депозиты под ~20% годовых).

С другой стороны, высокая ключевая ставка охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт (т.е. спрос на валюту).

Также в пользу рубля в ближайшие недели будут выступать ожидания снижения геополитической напряженности благодаря переговорам России и США.

Мы полагаем, что рубль в ближайшие недели останется крепким и будет торговаться недалеко от текущих значений. Ожидаемые торговые диапазоны составляют 11,1−11,9 за юань, 81−87 за доллар и 89−95 за евро.

Влияние на ставки в экономике

Мы полагаем, что ставки по вкладам после решения ЦБ продолжат медленное снижение в течение ближайших месяцев.

Мы ожидаем, что текущие темпы инфляции в ближайшие месяцы продолжат замедляться. Банки будут постепенно готовится к тому, что ЦБ может в ближайшие кварталы начать снижать ключевую ставку.

В базовом сценарии мы считаем, что ставки по вкладам сейчас находятся на своих максимальных уровнях в этом цикле. В целом мы считаем, что открывать депозит сейчас выгодно. При официальной инфляции около 10% ставки по депозитам сейчас составляют 20%.

Мы полагаем, что инфляция будет постепенно снижаться до 6,3% к концу этого года. Т.е. имеется возможность зафиксировать реальные положительные ставки на длительный срок.

К концу года мы ожидаем снижения ключевой ставки до 14%. В этом сценарии ставки по депозитам к концу года могут снизиться до 12−14%. Поэтому сейчас разумно фиксировать текущие высокие ставки на длительный срок.

Мы полагаем, что после решения ЦБ ставки по кредитам, в том числе ипотеке и потребкредитам, будут медленно снижаться в течение ближайших месяцев вслед за вероятным замедлением инфляции и снижением ставок по депозитам.

Влияние на инвесторов

Итоги заседания ЦБ оказались чуть жёстче, чем ожидали некоторые инвесторы, поэтому в моменте это может оказать негативное влияние на рынок акций и облигаций.

С точки зрения инвестора, на этот год мы считаем разумным держать диверсифицированный портфель, который будет устойчив к разным развитиям событий в геополитике и внутренней монетарной политике.

Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы вслед за замедлением инфляции будут снижаться ставки по депозитам и доходности облигаций. Поэтому разумно держать часть портфеля в акциях, длинных ОФЗ и надёжных корпоративных облигациях с постоянным купоном.

При этом развитие геополитической ситуации остаётся основным фактором неопределенности в этом году.

Фонды ликвидности и надёжные флоатеры позволят получить текущий высокий доход (20−25%) и защитить портфель от возможного ухудшения геополитической ситуации, сохранения двузначной инфляции и дополнительного повышения ключевой ставки (пессимистичный сценарий).

На случай возможного ослабления рубля разумно держать в портфеле валютные активы, в том числе замещающие облигации и золото.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».