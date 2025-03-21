Кабмин утвердил решение о выделении Дальнему Востоку еще 4,1 млрд рублей

Кроме того, при участии федерального финансирования в Камчатском крае планируется отремонтировать дороги, привести в порядок скверы и детские площадки, в Приморском крае — реконструировать проезд от дороги в поселке Русский до поселка Минка, где будет размещаться крупная научная установка класса «мегасайенс», в Чукотском автономном округе — модернизировать теплицы, в Еврейской автономной области — отремонтировать социальные учреждения, приобрести спецтехнику и оборудование для благоустройства городских пространств, в Амурской области — реконструировать объекты наружного освещения в городе Свободном.