Кабмин утвердил решение о выделении Дальнему Востоку еще 4,1 млрд рублей

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам Дальнего Востока в 2025—2027 годах дополнительно направят более 4,1 млрд рублей на социально-экономическое развитие.
«В Бурятии, Республике Саха (Якутия), Забайкальском, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе субсидии помогут благоустроить дворовые территории», — сообщает пресс-служба кабмина.
Кроме того, при участии федерального финансирования в Камчатском крае планируется отремонтировать дороги, привести в порядок скверы и детские площадки, в Приморском крае — реконструировать проезд от дороги в поселке Русский до поселка Минка, где будет размещаться крупная научная установка класса «мегасайенс», в Чукотском автономном округе — модернизировать теплицы, в Еврейской автономной области — отремонтировать социальные учреждения, приобрести спецтехнику и оборудование для благоустройства городских пространств, в Амурской области — реконструировать объекты наружного освещения в городе Свободном.
Правительство помогает с реализацией планов социального развития центров экономического роста регионов Дальнего Востока на регулярной основе с 2018 года. Программа такой поддержки запущена по инициативе президента. Ее главная цель — сделать города и поселения макрорегиона современными и привлекательными.