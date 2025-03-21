Российский рынок акций перешел к росту после снижения на открытии

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций на старте торгов основной сессии демонстрировал снижение: индексы Мосбиржи и РТС просели на 0,14% — до 3 218,72 и 1 201,44 пункта соответственно, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.
К 10:05 мск индекс Мосбиржи перешел к росту и находился на уровне 3 227,24 пункта (+0,13%), индекс РТС находился на уровне 1 230,02 пункта (+0,13%).
Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи рос на 12,65 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 11,629 ₽, свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.
К 10:04 мск юань замедлил рост и находился на отметке в 11,625 ₽ (+12,25 коп.).