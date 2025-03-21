Финансирование Роспотребнадзора за 10 лет выросло в четыре раза

По ее словам, в РФ с 2021 года мощности по секвенированию выросли в пять раз (до 10 тыс. сиквенсов в неделю), что делает Россию одним из мировых лидеров в геномном эпиднадзоре. Также продолжает пополняться национальный каталог микроорганизмов и биотоксинов, в настоящее время он содержит информацию о 40 тыс. патогенов.