Финансирование Роспотребнадзора за 10 лет выросло в четыре раза

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Финансовое обеспечение Роспотребнадзора за последние 10 лет увеличилось в четыре раза, достигнув в 2025 году около 93 млрд рублей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании коллегии Роспотребнадзора.
«На последние 10 лет развития службы приходится достаточно серьезное увеличение финансового обеспечения — практически в четыре раза. Сегодня бюджет Роспотребнадзора — 93 млрд рублей. За три года сформирована сеть из 54 центров секвенирования и 153 ПЦР-центра, в регионах работает 20 мобильных лабораторий быстрого реагирования и 14 мобильных санитарно-карантинных пунктов», — сказала она.
По ее словам, в РФ с 2021 года мощности по секвенированию выросли в пять раз (до 10 тыс. сиквенсов в неделю), что делает Россию одним из мировых лидеров в геномном эпиднадзоре. Также продолжает пополняться национальный каталог микроорганизмов и биотоксинов, в настоящее время он содержит информацию о 40 тыс. патогенов.
Кроме того, вице-премьер сообщила, что сегодня служба взаимодействует с 30 государствами и постоянно работает в совместных центрах в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.
«Хочу поблагодарить коллег за то, что им удалось отстоять позицию России на площадке ВОЗ и не допустить изменений международных медико-санитарных правил», — отметила она.
Все эти достижения невозможны без профессиональных кадров, подчеркнула Голикова. В Роспотребнадзоре работают около 15 тыс. молодых специалистов в возрасте до 35 лет — это почти четверть от всех сотрудников.