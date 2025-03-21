Фокус на заседании ЦБ

Краткосрочный взгляд. Ключевым событием станет заседание ЦБ и решение по ключевой ставке в середине дня. Консенсус ждет, что ставка останется без изменений. Важна риторика регулятора: локальные инвесторы позитивно воспримут смягчение сигнала. По нашем оценкам, на фоне замедления недельных данных по инфляции повышаются шансы на снижение ставки уже в апреле. Вместе с тем в нашем базовом сценарии мы закладываем первое снижение ставки в июне.
Вчера. Индекс МосБиржи закрыл основную сессию на минорной ноте, но остался выше важной отметки 3200 пунктов. Волатильность на вчерашних торгах была повышенной на фоне квартальной экспирации срочных контрактов. Амплитуду колебаниям добавила ребалансировка Индексов МосБиржи и РТС. В США основные индексы завершили торги в небольшом минусе: глобальные инвесторы осторожничали, после того как ФРС снизила прогноз экономического роста и повысила прогноз по инфляции, усилив опасения стагфляции.
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