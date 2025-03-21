Фокус на заседании ЦБ

Краткосрочный взгляд. Ключевым событием станет заседание ЦБ и решение по ключевой ставке в середине дня. Консенсус ждет, что ставка останется без изменений. Важна риторика регулятора: локальные инвесторы позитивно воспримут смягчение сигнала. По нашем оценкам, на фоне замедления недельных данных по инфляции повышаются шансы на снижение ставки уже в апреле. Вместе с тем в нашем базовом сценарии мы закладываем первое снижение ставки в июне.