Эксперты рассказали, как изменятся цены на автомобили с 1 апреля

При этом, напомнила эксперт, спрос на автомобили в феврале упал на 25%, что грозит появлением излишек автомобилей на складах у дилеров и производителей. «Это снижение может привести к падению цен в пределах 5−10% в последующие месяцы, если ситуация не изменится и будет наблюдаться избыток предложения», — пояснила Юлия Бутырина.