Эксперты рассказали, как изменятся цены на автомобили с 1 апреля

«Спрос на автомобили в России традиционно возрастает в апреле-мае, что связано с наступлением тепла и появлением водителей-новичков», — отметила Елена Степанычева, к. э. н., доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия».
По ее словам, такая тенденция характерна как для новых автомобилей, так и для автомобилей с пробегом.
Рост спроса на машины, в свою очередь, обуславливает повышение цен. «Поэтому март-июль считается неблагоприятным периодом для покупки автомобиля, за исключением случаев, когда дилеры предоставляют скидки на остатки машин прошлого года, стремясь освободить салоны для новых поступлений», — подчеркнула эксперт.
Однако в этом году на стоимость автомобилей, помимо сезонных факторов, повлияло и другое событие — повышение утильсбора с 1 января 2025 года.
Как отметила Юлия Бутырина, доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия», повышение утильсбора добавляет дополнительные затраты для автопроизводителей. Они могут попытаться компенсировать затраты за счет увеличения цен на автомобили.
«Есть вероятность, что некоторые автопроизводители пересмотрят свою продукцию или уменьшат объемы поставок на рынок, что приведет к еще большему дефициту и, как следствие, к росту цен», — сказала она.
При этом, напомнила эксперт, спрос на автомобили в феврале упал на 25%, что грозит появлением излишек автомобилей на складах у дилеров и производителей. «Это снижение может привести к падению цен в пределах 5−10% в последующие месяцы, если ситуация не изменится и будет наблюдаться избыток предложения», — пояснила Юлия Бутырина.
Говоря о сезонном факторе, экономист отметила, что увеличение спроса весной может привести к некоторому восстановлению цен, особенно если запасы на складах будут снижены.
«В этом случае мы могли бы увидеть рост цен на 3−5% по сравнению с февралем», — заключила эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».