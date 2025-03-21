Эксперт рассказала, как изменится инфляция в России с 1 апреля

По ее словам, инфляция в апреле вырастет на 0,45% месяц к месяцу. При этом будет наблюдаться замедление темпов роста. Так, в феврале инфляция увеличилась за месяц на 0,81%, а по итогам марта ожидается рост в 0,5%.
Снижению инфляции, отметила эксперт, способствуют постепенное снижение стоимости овощей и фруктов — сейчас активно дешевеет огурец. Падение цен на эти товары является сезонным фактором, который продлится до сентября.
Следующим важным фактором, который сдерживает инфляцию, экономист назвала крепкий рубль. Однако он тоже временный.
«На горизонте шести месяцев я ожидаю нормализацию курса доллара на уровне 90 ₽ Я думаю, что инфляция в марте и апреле будет выше, чем в прошлом году, однако в помесячной динамике мы будем наблюдать её ослабление», — заключила Ирина Ахмадуллина.
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