Эксперт рассказала, как изменится инфляция в России с 1 апреля

Инфляция в феврале составила 10,06% годовых. За последние 15 лет показатель был выше всего два раза — в 2015 году (2,22%) и в 2022-м (1,17%). Однако, если судить по недельным данным марта, инфляция начинает снижаться. Какой будет ситуация в апреле, Финансам Mail рассказала Ирина Ахмадуллина, к. э. н., инвестор, педагог ИМЭС.