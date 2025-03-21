Эксперт HR Мурадян: Расти зарплаты будут у представителей рабочих специальностей

Уже сегодня, по его словам, зарплаты курьеров составляют в среднем 155 тысяч рублей в месяц, производственных рабочих- 147 тысяч рублей в месяц, водителей — 136 тысяч рублей в месяц, строителей — 130 тысяч рублей в месяц. При этом в строительстве, отмечает Кладов, зарплаты продолжат расти у работников, занятых непосредственно на строительных площадках: к ним относятся каменщики, бетонщики, крановщики, маляры и другие. Среди водителей спрос останется высоким на тех, кто управляет общественным транспортом, грузовыми машинами и спецтехникой. Также Кладов допустил появление новой разновидности курьеров: таких, которые будут работать удаленно. В доставке они будут использовать новые технологии, в частности, специально разработанные дроны.