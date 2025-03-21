Эксперт HR Мурадян: Расти зарплаты будут у представителей рабочих специальностей

Так, по словам HR и руководителя агентства по подбору и развитию персонала «Амалко» Гарри Мурадяна, сейчас на одного сварщика приходится 12 вакансий, на одну швею — 8. Эксперт отмечает, что, с одной стороны, дефицит работников связан с демографической ямой, а с другой — с перекрытым потоком трудовых мигрантов.
В результате отмечает он, сегодня резко выросли зарплаты у особо дефицитных специалистов. Например, тем же сварщикам сегодня предлагают зарплату от 360 тысяч рублей в Москве и от 240 тысяч в регионах.
В связи с нехваткой специалистов в ближайшие пять лет будут расти зарплаты у представителей большинства рабочих специальностей, считает директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов. В числе ключевых рабочих профессий с высоким потенциалом дохода в ближайшие годы он назвал также курьеров и водителей.
Уже сегодня, по его словам, зарплаты курьеров составляют в среднем 155 тысяч рублей в месяц, производственных рабочих- 147 тысяч рублей в месяц, водителей — 136 тысяч рублей в месяц, строителей — 130 тысяч рублей в месяц. При этом в строительстве, отмечает Кладов, зарплаты продолжат расти у работников, занятых непосредственно на строительных площадках: к ним относятся каменщики, бетонщики, крановщики, маляры и другие. Среди водителей спрос останется высоким на тех, кто управляет общественным транспортом, грузовыми машинами и спецтехникой. Также Кладов допустил появление новой разновидности курьеров: таких, которые будут работать удаленно. В доставке они будут использовать новые технологии, в частности, специально разработанные дроны.
Ранее министр труда и социального развития Антон Котяков сообщил, что сегодня экономике не хватает 11 млн рабочих рук. Наибольшая потребность в ближайшие годы в специалистах со среднепрофессиональным образованием, рассказал он. По его словам, в течение ближайших пяти лет необходимо подготовить и вовлечь в занятость почти 7 млн таких работников. В их числе нужны станочники и наладчики металлообрабатывающих станков, механики, ремонтники транспортных средств, слесари, сварщики, монтеры электрического оборудования.
Между тем, эксперт Мурадян допускает, что вопрос нехватки кадров частично получится решить за счет привлечения иностранной рабочей силы из Азиатско-Тихоокеанского региона. «То есть, для нас откроется новый мир трудовых мигрантов — из Индии, Филиппин, Шри-Ланки, Бутана и Мьянмы», — подчеркнул эксперт. Он также напомнил, что все, кто приедет в Россию, в обязательном порядке будут сдавать тест по русскому языку.