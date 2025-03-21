Банк России сохраняет осторожность

Появились чуть более оптимистичные оценки в отношении дезинфляционных факторов. 1. Снижение текущего инфляционного давления и инфляционных ожиданий (на что могло повлиять укрепление курса рубля). В январе — феврале текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился и составил в среднем 9,1% в пересчете на год после 12,0% в IV квартале 2024 года. Аналогичный показатель базовой инфляции составил в среднем 10,2% после 12,1% в предыдущем квартале. 2. Появляется все больше признаков снижения напряженности на рынке труда. 3. Оперативные данные и опросы предприятий говорят о более умеренном росте экономической активности в начале 2025 года по сравнению с IV кварталом 2024 года. ЦБ полагает, что «формирующиеся тенденции в динамике экономической активности создают предпосылки для постепенного возвращения экономики к сбалансированному росту». 4. Денежно-кредитные условия остаются жесткими под влиянием проводимой денежно-кредитной политики и автономных факторов. Хотя номинальные процентные ставки снизились после февральского заседания в большинстве сегментов финансового рынка, их уменьшение в реальном выражении было не столь значительным, учитывая снизившиеся инфляционные ожидания. Неценовые условия банковского кредитования остаются жесткими. 5. Рост кредитования остается сдержанным, а сберегательная активность населения — высокой. Розничный кредитный портфель банков сокращается с декабря 2024 года. Текущие темпы роста корпоративного кредитования в целом умеренные. 6. ЦБ впервые указал на новый дезинфляционный риск — дезинфляционное влияние может иметь и улучшение внешних условий в случае снижения геополитической напряженности. Другой дезинфляционный риск указывался и ранее — более значительным замедлением роста кредитования и внутреннего спроса под влиянием жестких денежно-кредитных условий.