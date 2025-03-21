Депутаты предложили увеличить страховку по вкладам до 3 миллионов рублей

Как напоминают авторы законодательной инициативы, в сентябре 2024 года системе страхования вкладов исполнилось 20 лет. Максимальный размер страхового возмещения на одного вкладчика первоначально составлял 100 тысяч рублей. В 2008 году он был увеличен до 700 тыс. рублей. А с 2014 года максимальный размер страхового возмещения был установлен в размере 1,4 млн. рублей. На этом уровне он остается и сейчас. Но за последние 10 лет значительно выросли цены и зарплаты.
По данным Банка России, на 1 августа 2024 года средства населения на счетах и депозитах в российских банках достигли 50,39 трлн рублей. С начала 2024 года они увеличивались в среднем на 700 млрд. рублей ежемесячно.
«Нынешний предел застрахованной суммы был установлен на уровне 1,4 млн рублей больше 10 лет назад, и сегодня для укрепления уровня доверия к банковской системе его нужно пересматривать. За эти годы серьезно выросла инфляция, растут цены и зарплаты. Ключевая ставка ЦБ ощутимо влияет на уровень банковских ставок, на большинство процессов в кредитных учреждениях и на экономику в целом. Банки то повышают ставки, активно привлекая средства граждан, то снижают, то есть тема динамики вкладов так или иначе постоянно регулируется. На этом фоне остается открытым вопрос суммы застрахованных вкладов — к нему давно пора вернуться», — отметил инициатор и один из авторов законопроекта, глава думского Комитета по труду, соцполиттке и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Законопроект ЛДПР о повышении максимальной суммы страхового возмещения до 3 млн рублей разработан для защиты интересов большинства вкладчиков и сегодня вносится на рассмотрение Государственной Думы.