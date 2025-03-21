Депутаты предложили увеличить страховку по вкладам до 3 миллионов рублей

«Нынешний предел застрахованной суммы был установлен на уровне 1,4 млн рублей больше 10 лет назад, и сегодня для укрепления уровня доверия к банковской системе его нужно пересматривать. За эти годы серьезно выросла инфляция, растут цены и зарплаты. Ключевая ставка ЦБ ощутимо влияет на уровень банковских ставок, на большинство процессов в кредитных учреждениях и на экономику в целом. Банки то повышают ставки, активно привлекая средства граждан, то снижают, то есть тема динамики вкладов так или иначе постоянно регулируется. На этом фоне остается открытым вопрос суммы застрахованных вкладов — к нему давно пора вернуться», — отметил инициатор и один из авторов законопроекта, глава думского Комитета по труду, соцполиттке и делам ветеранов Ярослав Нилов.