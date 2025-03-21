Цыбульский: разработка «арктического» нацпроекта требует финансового баланса

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Разработка специального нацпроекта для Арктической зоны РФ потребует поиска финансового баланса, такое мнение высказал ТАСС председатель комиссии Госсовета по направлению «Международная кооперация и экспорт», губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
«Сейчас очень важно, точно поддерживая идею [»арктического’нацпроекта], ее надо развивать, к ней надо очень внимательно всем нам отнестись и глубоко погрузиться, и посмотреть, как вот этот водораздел пройти, чтобы с одной стороны нам, не боюсь не пойти на поводу Минфина, который может сказать: тогда из всех остальных программ вас надо исключить. А с другой стороны найти такие специфические меры поддержки территории, которые дадут высокий социально-экономический эффект, но при этом плановые мероприятия должны сохраниться. Вот этот баланс нам еще предстоит найти", — сказал Цыбульский.
Как отметил собеседник агентства, развитие территории макрорегиона Арктика, Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) — это межотраслевой проект. «Это и социалка, это и безопасность, это и транспорт, это и экономика, это и предпринимательство — все», — пояснил он.
По словам Цыбульского, он поддерживает главу Мурманской области Андрея Чибиса, который продвигает проект развития АЗРФ и Северного морского пути. Чибис возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика». «И точно на меня он может рассчитывать самым активным образом, на мое участие в этой работе, тем более, что международная кооперация и экспорт точно являются существенной составляющей частью для развития Северного морского пути как основного проекта развития Арктической зоны, — добавил он. — Сейчас будет совместное заседание нескольких комиссий, и отраслевые направления [надо] попробовать как-то в единый межотраслевой план развития увязать. Непростая задача. Но будем все ему помогать, ведь мы все в этом заинтересованы».