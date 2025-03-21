Цыбульский: разработка «арктического» нацпроекта требует финансового баланса

«Сейчас очень важно, точно поддерживая идею [»арктического’нацпроекта], ее надо развивать, к ней надо очень внимательно всем нам отнестись и глубоко погрузиться, и посмотреть, как вот этот водораздел пройти, чтобы с одной стороны нам, не боюсь не пойти на поводу Минфина, который может сказать: тогда из всех остальных программ вас надо исключить. А с другой стороны найти такие специфические меры поддержки территории, которые дадут высокий социально-экономический эффект, но при этом плановые мероприятия должны сохраниться. Вот этот баланс нам еще предстоит найти", — сказал Цыбульский.