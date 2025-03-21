Банк России принял решение по ключевой ставке: что пишут зарубежные СМИ

Reuters
Все 29 аналитиков, принявших участие в опросе Reuters, проведенном ранее на этой неделе, прогнозировали, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на прежнем уровне, чтобы дать инфляции больше времени отреагировать на «ястребиную» позицию банка, говорится в материале агентства.
В октябре прошлого года Центральный банк повысил свою процентную ставку до 21%, самого высокого уровня с начала 2000-х годов, в попытке сдержать инфляцию, которую Reuters называет «главной экономической проблемой» России.
Однако, согласно последним данным, недельная инфляция, важный показатель, за которым внимательно следит Центральный банк, замедлилась до самого низкого уровня с начала года, признает агентство. Между тем, годовой уровень инфляции также немного снизился, но остался выше 10%.
Bloomberg
Центральный банк России на третьем заседании сохранил стоимость заимствований на историческом максимуме, вновь сигнализируя о том, что он готов к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики для борьбы с устойчивой инфляцией, сообщает Bloomberg.
Инфляционные ожидания, ключевой показатель для определения процентных ставок, снизились в феврале впервые за пять месяцев. В марте показатель снизился еще больше — до 12,9% по сравнению с 14% в январе, сообщает агентство со ссылкой на данные ЦБ.
Как сообщает Bloomberg, рынок труда, который был ключевым фактором инфляции из-за острой нехватки рабочей силы, демонстрирует первые признаки улучшения: в январе впервые за более чем год уровень безработицы вырос.
Согласно данным Федеральной службы статистики, за неделю до заседания инфляция замедлилась до самого низкого уровня с сентября. В годовом исчислении рост цен остался на уровне 10,1%, сообщило агентство со ссылкой Министерство экономики.